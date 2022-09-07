В Российских школах более четырех тысяч учеников старше 40 лет Фото: Андрей КАРА

В Минпросвещении рассказали, сколько возрастных учеников обучается в российских школах. По данным ведомства, в 2021 году обучение проходили в средних школах 4,2 тысячи жителей старше 40 лет.

Взрослые ученики:

170 человек учатся с 1 по 4 класс,

1,1 тысячи человек с 5-9 класс,

2,9 тысяч человек с 10-12-й классах.

Еще 17,4 тысячи обучающихся учеников старше 30 лет.

В основном взрослые люди делятся на две категории: те, кто не успел доучиться и попал в тюрьму и теперь они учатся, чтобы начти работу.

Вторая категория возрастных учеников школ – люди, которые выросли в отдаленной местности, где не было возможности учиться и теперь они наверстывают упущенное. Есть совершенно глухие деревеньки, поселения в Сибири, Зауралье, на Дальнем Востоке.

- Раньше аттестат можно было купить в условном переходе, теперь такого нет, - сказал «Абзацу» глава Всероссийского фонда образования Сергей Комков.