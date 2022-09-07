Географ Ананичева предупредила об угрозе затопления Петербурга в случае раскола ледника в Антарктиде Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Кандидат географических наук Мария Ананичева предупредила, что ледник в Западной Антарктиде разрушается вдоль подводного основания из-за повышения мировой температуры.

По ее словам, его также называют ледником "судного дня" из-за высокого риска обрушения.

- Этот процесс влияет на распределение океана. То есть он становится менее соленым ... огромный объем пресной воды смешивается туда, - уточнила ученый в беседе с "Пятым каналом".

Кроме того, специалист напомнила, что таяние льдов на полюсах сказывается на уровне мирового океана, что в свою очередь влияет на затопление прибрежных участков всех континентов. В России, например, в таком месте находится Санкт-Петербург.

- Это опасность ... там уровень океана будет повышаться, если будут такие процессы идти. А они будут идти. Постоянно, каждый год в Антарктиде откалываются большие куски шельфовых ледников от континента. Этот лед нестабилен, происходят трещины. В конце концов, он откалывается и тоже уходит в океан, и тоже тает. ... Происходит, как мы говорим, ледниковая катастрофа, - предупредила географ.