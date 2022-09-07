Путин предупредил страны Запада о последствиях из-за введения потолка цен на сырье

Владимир Путин Фото: REUTERS

Россия полностью прекратит поставки нефти и газа тем странам, которые попытаются ввести потолок цен на сырье из РФ. О таких последствиях предупредил президент Владимир Путин в ходе выступления на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) сегодня, 7 сентября.

По словам российского лидера, западные страны сегодня находятся не в том положении, чтобы диктовать свою волю РФ. В связи с этим Путин призвал их одуматься, в ином случае, цены на энергоносители в мире могут вырасти еще больше.

Кроме этого, Владимир Путин назвал глупостью стремление западных государств ограничить цены на поставляемые Россией нефть и газ, поскольку его реализация приведет к росту цен.

Ранее сайт KP.RU писал, что президент Франции Эммануэль Макрон выступил за лимит цен на газ из России. При этом эксперт Белогорьев считает, что Евросоюзу ограничивать цены на газ из России нет смысла из-за его дешевизны.

Также Владимир Путин назвал зерновую сделку “очередным наглым обманом и надувательством”.