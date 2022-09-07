Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+9°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Политика7 сентября 2022 19:31

Госдеп заявил, что санкции США не препятствуют продовольственному экспорту из России

Об этом сказал замглавы пресс-службы американского ведомства Ведант Пател
Анна БЕЗРУКОВА
Анна БЕЗРУКОВА
Госдеп заявил, что санкции США не препятствуют продовольственному экспорту из России

Госдеп заявил, что санкции США не препятствуют продовольственному экспорту из России

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Госдепартаменте утверждают, что санкции США не направлены против экспорта российского продовольствия и удобрений. Об этом заявил сегодня, 7 сентября, в ходе брифинга замглавы пресс-службы американского ведомства Ведант Пател, признав при этом, что Вашингтон не смягчал рестрикции за участие в зерновой сделке.

"Черноморская инициатива - гуманитарное соглашение для доставки продовольствия голодающему населению стран мира. США не предоставляли какого-либо смягчения санкций в обмен на участие в инициативе. В ограничениях США всегда есть ясные исключения для продовольствия и удобрений, наши санкции никогда не были направлены против гуманитарного содействия, - подчеркнул он. - Мы хотим, чтобы продовольствие и удобрения шли на глобальные рынки".

Ранее KP.RU писал, что пока европейские и американские политики придумывают все новые санкции против России, западные эксперты-экономисты призывают готовиться к рекордному росту мировых цен на продовольствие - в связи с этими самыми санкциями и их незапланированными последствиями.