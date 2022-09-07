Госдеп заявил, что санкции США не препятствуют продовольственному экспорту из России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Госдепартаменте утверждают, что санкции США не направлены против экспорта российского продовольствия и удобрений. Об этом заявил сегодня, 7 сентября, в ходе брифинга замглавы пресс-службы американского ведомства Ведант Пател, признав при этом, что Вашингтон не смягчал рестрикции за участие в зерновой сделке.

"Черноморская инициатива - гуманитарное соглашение для доставки продовольствия голодающему населению стран мира. США не предоставляли какого-либо смягчения санкций в обмен на участие в инициативе. В ограничениях США всегда есть ясные исключения для продовольствия и удобрений, наши санкции никогда не были направлены против гуманитарного содействия, - подчеркнул он. - Мы хотим, чтобы продовольствие и удобрения шли на глобальные рынки".

Ранее KP.RU писал, что пока европейские и американские политики придумывают все новые санкции против России, западные эксперты-экономисты призывают готовиться к рекордному росту мировых цен на продовольствие - в связи с этими самыми санкциями и их незапланированными последствиями.