Аналитик объяснил, чем рискуют обладатели валютных сбережений в евро Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Все чаще слышны новости, что европейские государства, входящие в состав ЕС, говорят о выходе из единой валютной зоны. Это серьезно пошатнет позиции евро.

Главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман ответил, стоит ли бояться бояться обладателям валютных вкладов.

Евро в любом случае останется на плаву, так что опасаться, что средства сгорят, не стоят.

Даже если Дания или Польша откажутся от евро, то многие сильные игроки продолжат его использование.

— Поэтому беспокоиться российским держателям евро о нем не стоит. Но курс европейской валюты к доллару, который уже упал ниже паритета 1:1, - комментирует эксперт Life.

Аналитик полагает, что евро и дальше будет снижаться, так что покупать его эксперт не рекомендует.

- Сегодня вложения в евро не самая лучшая стратегия для накоплений, вряд ли таким образом можно защитить средства от инфляции, - дал совет Гойхман.

В условиях западных санкций тренд на отказ от доллара и евро в торговых расчётах России будет только усиливаться, а их место в финансовых операциях будут занимать юань и другие валюты дружественных стран, сообщает RT.

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