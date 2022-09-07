Аналитик объяснил, чем рискуют обладатели валютных сбережений в евро
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Все чаще слышны новости, что европейские государства, входящие в состав ЕС, говорят о выходе из единой валютной зоны. Это серьезно пошатнет позиции евро.
Главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман ответил, стоит ли бояться бояться обладателям валютных вкладов.
Евро в любом случае останется на плаву, так что опасаться, что средства сгорят, не стоят.
Даже если Дания или Польша откажутся от евро, то многие сильные игроки продолжат его использование.
— Поэтому беспокоиться российским держателям евро о нем не стоит. Но курс европейской валюты к доллару, который уже упал ниже паритета 1:1, - комментирует эксперт Life.
Аналитик полагает, что евро и дальше будет снижаться, так что покупать его эксперт не рекомендует.
- Сегодня вложения в евро не самая лучшая стратегия для накоплений, вряд ли таким образом можно защитить средства от инфляции, - дал совет Гойхман.
В условиях западных санкций тренд на отказ от доллара и евро в торговых расчётах России будет только усиливаться, а их место в финансовых операциях будут занимать юань и другие валюты дружественных стран, сообщает RT.
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