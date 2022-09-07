В Британии заявили, что Европа не выдержит цен на электроэнергию Фото: REUTERS

Недовольство граждан Европы собственным правительством на фоне энергокризиса станет последней каплей, что "переломит хребет" Европе, заявил бывший член британского парламента и глава партии рабочих Британии Джордж Галлоуэй в интервью китайскому изданию Global Times.

"Полагаю, это последняя соломинка, которая сломала спину верблюда. Она и правда сейчас ломает хребты", - сказал Галлоуэй китайскому журналисту.

Также он добавил, что протестное настроение уже охватило Чехию и Францию. Кроме этого, незавидным он назвал положение правительства Британии.

Ранее сайт KP.RU писал, что президент Франции Эммануэль Макрон выступил за лимит цен на газ из России. При этом эксперт Белогорьев считает, что Евросоюзу ограничивать цены на газ из России нет смысла из-за его дешевизны.

Также ранее Дмитрий Медведев спрогнозировал дальнейший рост цен на газ в Европе. Зампред Совбеза России не исключает, что стоимость голубого топлива увеличится до 4000 долларов.