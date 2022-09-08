США готовятся объявить о выделении Украине нового пакета военной помощи Фото: REUTERS

Глава Минобороны США Ллойд Остин готовится объявить о выделении Украине нового пакета военной помощи. Свое заявление, как предполагается, он сделает в четверг, 8 сентября, в Германии на встрече созданной странами Запада группы по координации военной помощи Киеву. Об этом объявил заместитель главы американского военного ведомства по политическим делам Колин Кол.

- Да, я думаю министр (Остин) объявит об этом (выделении нового пакета помощи), - ответил Кол. Он добавил, что речь идет, в частности, о дополнительных боеприпасах для ракетных систем залпового огня HIMARS. По версии замминистра, они "действительно нужны украинцам".

Чиновник также добавил, что это в некоторой степени является сигналом о том, что международное сообщество поддерживает Украину в среднесрочной и долгосрочной перспективе.

Тем временем, главный редактор The American Conservative Патрик Бьюкенен заявил, что Соединенным Штатам следует прекратить участие в конфликте на Украине, поскольку политика расширения НАТО на восток была ошибочной изначально.

До этого американский Сенат большинством голосов поддержал предоставлению пакета помощи Украине в размере почти 40 миллиардов долларов. Уточняется, что 81 сенатор проголосовал "за" и 11 "против".