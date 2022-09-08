Путин заявил, что действия российских властей направлены на защиту народа Фото: REUTERS

Президент РФ Владимир Путин заявил, что действия российских властей направлены на защиту народа. Об этом она сообщил во время своего выступления на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ-2022).

- Наша задача заключается в том, чтобы пояснить гражданам позицию российской стороны, позицию руководства России, наши действия, которые направлены на защиту интересов русского народа и многонационального народа РФ в целом. Мы действуем исключительно исходя из этих соображений, - заявил глава государства.

Он обратил внимание на то, что "подавляющие число граждан на нашей стороне".

Как писал сайт KP.RU, в ходе выступления российский лидер рассказал, что Россия справляется с агрессией Запада. Уже стабилизированы валютные и финансовые рынки, безработица на историческом минимуме (меньше 4%), оценки предпринимателей оптимистичнее, чем в начале весны.

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