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Политика7 сентября 2022 21:52

Путин заявил, что действия российских властей направлены на защиту народа

Он обратил внимание на то, что "подавляющие число граждан на нашей стороне"
София ГОНЧАРОВА
Путин заявил, что действия российских властей направлены на защиту народа

Путин заявил, что действия российских властей направлены на защиту народа

Фото: REUTERS

Президент РФ Владимир Путин заявил, что действия российских властей направлены на защиту народа. Об этом она сообщил во время своего выступления на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ-2022).

- Наша задача заключается в том, чтобы пояснить гражданам позицию российской стороны, позицию руководства России, наши действия, которые направлены на защиту интересов русского народа и многонационального народа РФ в целом. Мы действуем исключительно исходя из этих соображений, - заявил глава государства.

Он обратил внимание на то, что "подавляющие число граждан на нашей стороне".

Как писал сайт KP.RU, в ходе выступления российский лидер рассказал, что Россия справляется с агрессией Запада. Уже стабилизированы валютные и финансовые рынки, безработица на историческом минимуме (меньше 4%), оценки предпринимателей оптимистичнее, чем в начале весны.

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