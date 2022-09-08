Читатели NYP высмеяли Карин Жан-Пьер за ошибку в названии "Северного потока" Фото: REUTERS

Читатели американской газеты New York Post высмеяли пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер, которая во время выступления допустила оговорку, рассказывая о трубопроводе "Северный поток".

Накануне на брифинге она назвала его не "Nord Stream", а "Nordstrom", спутав таким образом с названием американской сети магазинов люксовой одежды.

- Еще одно доказательство, что она понятия не имеет, о чем говорит, - отметил один из пользователей сайта.

Другие читатели издания указали на то, что Карин Жан-Пьер "ничего не знает о реальном мире".

- Эффект Даннинга-Крюгера - это метакогнитивное искажение, при котором люди склонны переоценивать свои способности или знания. Я же называю это эффектом Байдена-Пелоси, - пошутил одиниз читателей читатель NYP.

До этого сообщалось, что в непростой этической ситуации оказалась новая пресс-секретарь администрации Белого дома Карин Жан-Пьер, которая сменила на этом посту Дженнифер Псаки. Дело в том, что Жан-Пьер состоит в однополом браке с журналисткой CNN Сюзан Мальво.