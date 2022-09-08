В Минфине рассказали россиянам о валюте на замену доллару и евро Фото: Артем КИЛЬКИН

Заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев рассказал про валюты, которые смогут заменить "токсичные" доллар и евро при девалютизации российского банковского сектора.

По словам представителя ведомства, прежде всего это китайский юань, дирхам ОАЭ и некоторые другие валюты дружественных стран.

- Валюта, на которую в первую очередь сейчас все смотрят, - это, конечно, юань, потому что там и рынок большой, и курс стабильный, во всяком случае, по отношению к курсу доллара. ... Рассматриваются и дирхам (валюта Объединенных Арабских Эмиратов), и ряд других валют более мелких рынков, - заявил Моисеев в беседе с РБК.

Напомним, все чаще слышны новости, что страны ЕС говорят о выходе из единой валютной зоны. Главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман ответил, стоит ли бояться бояться обладателям валютных вкладов. По его мнению, евро в любом случае останется на плаву, так что опасаться, что средства сгорят, не стоят.