В Белгороде жители более 10 улиц остались без электроснабжения из-за аварии Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Белгороде 8 сентября жители более 10 улиц нескольких поселков в Белгородском районе остались без электроснабжения из-за аварии. Об этом сообщили в едином контакт-центре "Россети Центр".

- Аварийное отключение, город Белгород, улицы: Харьковская, Кольцова, Железнодорожная, Губкина, Щорса, Донецкая, Крылова, Дегтярева, Катукова, Кирпичная, 5-го августа, проспект Ватутина и другие улицы района Харьковской горы, - отмечается в сообщении центра, пишет ТАСС.

Также отключение света из-за аварии произошло в нескольких населенных пунктах Белгородского района. Восстановить электроснабжение планируется ориентировочно к 10:00 мск.

Ранее сообщалось, что без света в Краснодаре остались жители улиц Ставропольской, Стасова и Селезнева в Карасунском округе. Электричество отключали в 16 многоквартирных домах, где проживет более 2 000 человек. Социальные объекты под отключение не попали.