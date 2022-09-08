Посол Индонезии сообщил о работе над возобновлением прямых рейсов с Россией Фото: Иван ВИСЛОВ

Москва и Джакарта уже ведут работу над возобновлением прямых рейсов, для этого авиакомпаниям из России необходимо иметь представительство в Джакарте. Об этом сообщил посол Индонезии в РФ Хосе Таварес.

- Есть некоторые требования ... Например, одно из них - это открытие представительства авиакомпании в Джакарте для лучшей коммуникации. Даже для возобновления полетов на Бали нужно, чтобы у авиакомпании было представительство в Индонезии, - отметил посол в беседе с РИА Новости.

Также он отметил заинтересованность со стороны многие компании из России в организации авиасообщения двух стран.

Напомним, еще весной этого года в Минтрансе РФ сообщали, что шесть российских авиакомпаний продолжают международные перелеты, несмотря на введенные рядом зарубежных государств ограничения на использование своего воздушного пространства. В частности, они выполняют полеты в Армению, Азербайджан, Киргизию, Беларусь, Турцию, Таджикистан, Узбекистан и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ).