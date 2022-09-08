Что произошло в ночь на 8 сентября Фото: REUTERS

В Мелитополе в результате удара ВСУ взорван штаб движения "Мы вместе с Россией". Информация о пострадавших и повреждениях пока уточняются. Об этом в своем Telegram-канале сообщил член Главного совета ВГА Запорожской области Владимир Рогов. Также он назвал произошедшее "терактом". Позже стало известно, что никто из людей не погиб и не пострадал.

Президент Украины Владимир Зеленский объявил о введении санкций против 606 представителей российской власти. В "черный список" оказались включены 28 членов Совбеза России, 154 члена Совета Федерации, а также 424 депутата Государственной думы.

Процедура банкротства оператора газопровода "Северный поток - 2" - компании Nord Stream 2 AG - снова приостановлена. На этот раз ее отложили до января 2023 года, говорится в сообщении компании на сайте торгового бюллетеня Швейцарии.

Заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев рассказал про валюты, которые смогут заменить "токсичные" доллар и евро при девалютизации российского банковского сектора. По словам представителя ведомства, прежде всего это китайский юань, дирхам ОАЭ и некоторые другие валюты дружественных стран.

Читатели американской газеты New York Post высмеяли пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер, которая во время выступления допустила оговорку, рассказывая о трубопроводе "Северный поток". На брифинге она назвала его не "Nord Stream", а "Nordstrom", спутав таким образом с названием американской сети магазинов люксовой одежды.

Россия запросила на 8 сентября 2022 года заседание Совета Безопасности ООН по поставкам западного оружия на Украину, сообщил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя. В качестве докладчика РФ хотела бы видеть заместителя генсека ООН по разоружению Идзуми Накамицу.