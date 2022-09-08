Yeni Safak: живущие в ЕС турки запасаются мазутом и углем, готовясь к "кошмарной зиме"

Европа вязнет в энергетическом кризисе и население опасается замерзнуть зимой Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Уроженцы Турции, переехавшие в страны Евросоюза много лет назад, рассказали, что запасаются древесным углем и мазутом, а также покупают свечи и строят печи, чтобы пережить грядущую "кошмарную зиму". Их слова приводит газета Yeni Safak.

"Страны спешат с минимальным ущербом пережить зиму, которая, как ожидается, будет кошмарной, - говорится в публикации. - Турки здесь также строят свои собственные планы. Некоторые запасались мазутом, некоторые строили печи и покупали древесный уголь. Есть даже те, кто запасается свечами на случай отключения электричества".

Так, живущие во Франции Мустафа Орсоглу и Кенан Тюрюдю рассказали, что правительство не может найти выход из энергетического кризиса. Власти не в состоянии дать убедительный ответ, каким образом они обеспечат население электроэнергией и теплом без поставок газа из России, поэтому приходится готовиться к холодам собственными силами.

Аслы Баг, переехавшая в Австрию около 20 лет назад, пожаловалась, что стоимость продуктов питания, топлива, электроэнергии, аренды жилья и газа выросла более, чем в два раза. А зарплаты остались теми же, что резко сократило возможности семьи.

"Если мы не сможем найти газ, о чем ходят слухи, мы будем жечь дрова, - уточнила мать троих детей. - Нам пришлось ограничить некоторые вещи из-за страха перед финансовыми трудностями. С ресторанами, спортом, развлечениями покончено".

Как ранее писал сайт KP.RU, в ЕС все чаще звучат опасения из-за ситуации с энергоносителями. Так, чешский европарламентарий Томаш Здеховский обратил внимание на рост цен и, как следствие, подорожание стоимости проживания в ЕС.

Парламентарий подчеркивает, что кризис усугубляется. Это подтверждают цифры. Например, на немецкой бирже стоимость поставки энергоносителей увеличилась на 340% - до 650 евро за МВт⋅ч.