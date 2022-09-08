Минфин предложил разрешить "приватизацию" пенсионных накоплений

Россиянам могут разрешить выбирать, куда инвестировать пенсионные накопления Фото: Shutterstock

Министерство финансов России выступило с инициативой разрешить гражданам "приватизировать" собственные пенсионные накопления. Об этом сообщают "Ведомости".

"Речь идет о предоставлении гражданам, у которых есть пенсионные накопления, права инвестировать их по своему выбору, хотя и при условии соблюдения определенных критериев", - уточняется в публикации.

При этом возможность выведения средств не рассматривается, заверил руководитель комитета Государственной думы РФ по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Согласно проекту, россиянам лишь предоставят право инвестировать свои накопления по собственному решению. Сейчас граждане могут только выбирать негосударственный пенсионный фонд (НПФ), но куда пойдут инвестиции, решает именно НПФ.

Инициатива также предусматривает наличие определенных критериев, соблюдение которых обязательно для инвестирования пенсионных накоплений.

Как ранее писал сайт KP.RU, россияне ответили на вопрос, какой доход на пенсии они хотели бы иметь. Как выяснилось, больше половины респондентов устроит сумма от 50 до 100 тысяч рублей в месяц. 18% опрошенных хотели бы получать 100-150 тысяч рублей, 15% - до 50 тысяч рублей, по 10% - 150-200 тысяч и свыше 200 тысяч рублей.

При этом 84% россиян признались, что не планируют после выхода на пенсию жить только на выплаты от государства. Так, 46% респондентов рассчитывают на собственные накопления, 43% - на пассивный доход от вкладов, 24% - на собственный бизнес, 19% - на помощь родственников.