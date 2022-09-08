Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+9°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Политика8 сентября 2022 6:02

Washington Post: США объявят о поставке вооружений Украине на 675 млн долларов 8 сентября 2022

В нее входят боеприпасы для РСЗО HIMARS и военная техника
Роман КИЛЬМЯШКИН
Роман КИЛЬМЯШКИН
США готовится объявить о новой поставке вооружений Украине

США готовится объявить о новой поставке вооружений Украине

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Соединенные Штаты объявят о реализации нового пакета военной помощи Украине на 675 млн долларов в четверг, 8 сентября 2022 года. Об этом говорится в публикации The Washington Post.

Собеседник издания утверждает, что в число поставляемых вооружений войдут боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS и военная техника.

По его словам, о решении объявит глава Пентагона Ллойд Остин в ходе встречи группы по координации военной помощи Киеву, которая пройдет в Германии.

Как ранее писал сайт KP.RU, Россия запрашивает на 8 сентября 2022 года заседание Совета Безопасности Организации объединенных наций (ООН) по поставкам западного оружия на Украину. Об этом сообщил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

Напомним, в конце августа замминистра обороны США по политическим вопросам Колин Кол заявил, что поставки вооружений от Соединенных Штатов для Украины в рамках нового пакета военной помощи на 3 миллиарда долларов начнутся в ближайшие несколько месяцев.