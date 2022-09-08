В России предложили давать дополнительные выходные родителям детей с инвалидностью Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

Председатель центра правовой помощи «Дело жизни», заслуженный юрист России Иван Соловьев выступил с инициативой: ввести новые меры поддержки детей с инвалидностью.

Он предлагает разрешить родителям брать дополнительные оплачиваемые выходные, в случае если ребенку с инвалидностью требуется особый уход.

Свое обращение юрист направил на имя главы Министра Антона Котякова.

Как подчеркнул Соловьев, сегодня согласно ст. 262 Трудового кодекса, сегодня родителям детей с инвалидностью предоставляется четыре оплачиваемых выходных дня в месяц. При этом если один из родителей пользуется льготой, то нужно предоставить справку с работы другого родителя, что он не использует эти же дни в указанном месяце.

Если родители в разводе, то ситуация усугубляется.

- Женщина, воспитывающая такого ребенка в одиночку, вынуждена чуть ли не каждый месяц ездить на работу к бывшему супругу, - подчеркивает неудобства юрист.

Он уверен, что подобное правило нужно изменить и закрепить в ТК, что в случае развода родителей дополнительные дни предоставляются только тому, с кем остался ребенок. А также исключить норму о предоставлении справки, сообщает RT.

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