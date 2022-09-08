Посол России в Канаде назвал абсурдными призывы удержать турбины для "Северного потока"

Турбина для "Северного потока" Фото: REUTERS

Призывы "Канадского украинского конгресса"* удержать турбины для "Северного потока" в Канаде и выслать российских дипломатов из страны абсурдны. Такое заявление сделал в беседе с РИА Новости посол России в Оттаве Олег Степанов.

"Такие призывы абсурдны. "Канадский украинский конгресс"*, в котором главенствующую роль играют потомки нацистских приспешников, пытается приватизировать канадскую внешнюю политику, направляет ее в иррациональное русло, что, на мой взгляд, не соответствует национальным интересам Канады и ее народа", - подчеркнул Степанов.

По его словам, работать с членами этой нежелательной в России организации следует не дипломатам, а "специалистам в области психиатрии".

Как ранее писал сайт KP.RU, президент России Владимир Путин прокомментировал фотографию канцлера Германии Олафа Шольца на фоне турбины для газопровода "Северный поток". Как заявил глава государства, фото можно делать сколько угодно, однако документы на турбину России следует предоставить.

Напомним, газопровод "Северный поток" остановлен на неопределенный срок в связи с неисправностью последней рабочей турбины. Ростехнадзор выдал предостережение о том, что обнаруженные повреждения не позволяют обеспечивать безопасную эксплуатацию турбины.

*Деятельность организации признана нежелательной в России