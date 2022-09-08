Психолог дал пять советов, как справиться с «публичным одиночеством» Фото: Мария ЛЕНЦ

В современном мире все чаще встречается понятие «публичное одиночество». Это ситуация, когда люди окружены другими людьми, но не имеют близких по духу, тех, с кем можно поделиться своими переживаниями. Остается только одно – гнаться за карьерным успехом.

Так как человек — социальное существо, ему необходимо «общение по душам». Но в современном мира заводить друзей становится все сложнее, хотя, казалось бы, для этого есть все возможности.

Психолог, эксперт по управлению мышлением, основателю академии КУБ8 Андрей Антонов подтвердил, что проблема одиночества имеется и она более остро стоит у людей в крупных городах. «Публичное одиночество» тоже знакомо многим: когда наша жизнь проходит в гонке и суете, но одиночестве.

Эксперт дал советы, которые помогут найти друзей во взрослом возрасте.

Первый способ – это интернет, но отправляться нужно в сообщества, которые близки вам по интересам.

- Начните с ними общаться и вы увидите, как это общение может перерасти в дружбу, просто нужно делать, — советует специалист в беседе с Пятым каналом.

Второй способ – рабочие контакты, которые перерастают в личные. Выводите общение за рамки исключительно делового.

Третий способ – общее хобби. Посещайте различные курсы, которые вам по душе и там будет много единомышленников.

Четвертый способ – спорт. Желательно выбирать парные виды, такие как теннис, тогда потребуется партнер. Но даже обычные походы в фитнес клуб могут сблизиться с другими людьми. Не стесняйтесь разговаривать, а после тренировки можно зайти пообедать в кафе.

Пятый способ – культурные мероприятия и праздники. Обычно в таких местах люди настроены дружелюбно и открыты для знакомств.

- Но прежде всего стоит начать с себя: становитесь открытым человеком. Выходя на улицу, улыбайтесь людям, общайтесь, настраивайтесь на позитив, - сказал Антонов.

Если ребенок не вливается в школьный коллектив, то специалисты советуют найти единомышленников. Например, ребенка можно отдать в какую-нибудь секцию, где он сможет завести друзей среди ребят со схожими интересами, сообщает ФАН.

А психолог Раиса Богачева подсказала, что в современном мире важна ментальная гигиена. Она подразумевает контроль над потоком получаемой информации. Избыток информации ведет к повышенной тревожности, раздражительности и нарушениям сна, сообщает телеканал "360".