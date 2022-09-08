Летом 2022 ЕС сэкономил на солнечной электроэнергии 29 млн евро

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По данным британского аналитического центра Ember, Евросоюз сэкономил 29 млрд евро ($28,9 млрд) за счет солнечных батарей. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на аналитический центр. Солнечная энергия составляет 12% от общего объема, произведенного на территории Европы.

"Инвестиции в солнечные мощности окупились. Каждый тераватт-час солнечной электроэнергии помог снизить потребление газа, сэкономив миллиарды для граждан Европы. Очевидно, что сейчас нам нужно столько солнечной энергии, сколько мы сможем получить", - приводит Bloomberg выдержки из доклада.

Согласно информации аналитического центра, с мая по август на солнечные батареи пришлось 99,4 тераватт-час, что на 28% больше, чем в аналогичный период в прошлом году. Этот же объем энергии стоил бы Европе 29 млрд евро ($28,9 млрд), если получать его из газовой электростанции.

Авторы статьи поясняют, что высокий спрос на электроэнергию в ЕС связан с аномальной жарой. Большая часть ядерных реакторов Франции на плановом ремонте, а из-за засухи гидроэлектростанции не могут нормально функционировать.

Аналитики также предупредили, что в зимний период солнечные батареи не принесут столько же пользы, поэтому для восполнения дефицита энергии ЕС придется воспользоваться непредсказуемым источником альтернативной энергии - ветрогенератором.

Ранее сайт KP.RU писал о мнении президента РФ Владимира Путина об альтернативных источниках энергии. Он считает, что европейские страны совершили ошибку, сделав ставку на нетрадиционную энергетику. По его мнению, они ненадежны.