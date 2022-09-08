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Политика8 сентября 2022 6:45

В Италии заявили, что журналисты скрывают полный провал Запада на Украине

Социолог Орсини назвал ситуацию на Украине катастрофой для Киева и Запада
Роман КИЛЬМЯШКИН
Роман КИЛЬМЯШКИН
Российские войска вскоре полностью освободят Донбасс, уверен Орсини

Российские войска вскоре полностью освободят Донбасс, уверен Орсини

Фото: REUTERS

На Украине сложилась катастрофическая ситуация для Киева и его союзников, но журналисты и политики скрывают полный провал Запада. Об этом заявил итальянский социолог Алессандро Орсини в эфире телеканала Rai 3.

"Сейчас наша проблема в том, что мы скрываем полный провал Запада и Европейского Союза на Украине, не говорим о том, что на самом деле происходит", - подчеркнул Орсини.

Журналист обратил внимание, что российские военные взяли под контроль всю территорию Луганской народной республики, а для полного освобождения Донбасса им осталось прорвать последнюю оборонительную линию рядом со Славянском и Крамоторском.

После успеха на этом участке, в котором итальянец не сомневается, Россия будет контролировать всю линию от Крыма до ЛНР и ДНР.

Это станет трагедией для Киева, констатировал Орсини.

Как ранее писал сайт KP.RU, председатель комитета по иностранным делам парламента Финляндии Юсси Халла-ахо предупредил, что победа России на Украине нанесет удар по имиджу Запада.

По словам депутата, успехи в спецоперации покажут миру, что Москва, которую политик назвал "развивающимся сельскохозяйственным обществом", может в одиночку взять верх над всем коллективным Западом, в том числе над США и Европой.