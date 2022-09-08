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Политика8 сентября 2022 6:59

Посол Таварес заявил, что Индонезия готова обеспечить безопасность Путина на саммите G20

Дипломат подчеркнул, что принимающая мероприятие страна гарантирует безопасность глав государств
Роман КИЛЬМЯШКИН
Роман КИЛЬМЯШКИН
Владимир Путин

Владимир Путин

Фото: REUTERS

Джакарта готова обеспечить безопасность президента России Владимира Путина на саммите Большой двадцатки (G20) в случае очного участия российского лидера. Об этом заявил посол Индонезии в Москве Хосе Таварес в беседе с РИА Новости на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).

"Индонезия гарантирует безопасность всех участников, в первую очередь для глав государств, которые планируют принять участие", - подчеркнул Таварес.

Как ранее писал сайт KP.RU, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что различные факторы, среди которых вопросы безопасности, будут приниматься во внимание перед тем, как принять решение о поездке Владимира Путина на саммит "Большой двадцатки".

Напомним, саммит G20 состоится в ноябре этого года на Бали. Как заявил президент Индонезии Джоко Видодо, который незадолго до этого провел телефонный разговор с российским коллегой, он ожидает, что Путин, а также председатель КНР Си Цзиньпин примут участие в саммите "Большой двадцатки".