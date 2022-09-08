Посол Таварес заявил, что Индонезия готова обеспечить безопасность Путина на саммите G20

Владимир Путин Фото: REUTERS

Джакарта готова обеспечить безопасность президента России Владимира Путина на саммите Большой двадцатки (G20) в случае очного участия российского лидера. Об этом заявил посол Индонезии в Москве Хосе Таварес в беседе с РИА Новости на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).

"Индонезия гарантирует безопасность всех участников, в первую очередь для глав государств, которые планируют принять участие", - подчеркнул Таварес.

Как ранее писал сайт KP.RU, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что различные факторы, среди которых вопросы безопасности, будут приниматься во внимание перед тем, как принять решение о поездке Владимира Путина на саммит "Большой двадцатки".

Напомним, саммит G20 состоится в ноябре этого года на Бали. Как заявил президент Индонезии Джоко Видодо, который незадолго до этого провел телефонный разговор с российским коллегой, он ожидает, что Путин, а также председатель КНР Си Цзиньпин примут участие в саммите "Большой двадцатки".