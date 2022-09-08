МИД Греции предупредил ЕС и НАТО об угрозе серьезного конфликта с Турцией Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министр иностранных дел Греции Никос Дендиас заявил об угрозе серьезного конфликта с Турцией в письмах, направленных главе европейской дипломатии Жозепу Боррелю, а также генсеку Североатлантическому альянсу Йенсу Столтенбергу. Об этом пишет газета Proto Thema, опубликовавшая соответствующие послания главы внешнеполитического ведомства.

Дендиас называет слова президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана «неспровоцированными, неприемлемыми и оскорбляющими Грецию и греческий народ», отмечая, что «их явно угрожающий характер и тон более чем очевидны», а риторика Анкары «сопровождается увеличением случаев нарушения национального суверенитета в Эгейском море и Юго-Восточном Средиземноморье».

Глава греческого внешнеполитического ведомства призывает все международные сообщества осудить поведение Анкары в отношении Афин. «Не делая этого или недооценивая серьезность ситуации, мы рискуем стать свидетелями развития подобной ситуации в другой части Старого Света. Это то, чего никто из нас не хотел бы видеть», - сказано в письме, направленному генсеку НАТО.

Напомним, накануне турецкий лидер предупредил Грецию о возможном ударе «в любой момент» при эскалации ситуации.