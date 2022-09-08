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Экономика8 сентября 2022 7:23

Замглавы Минэнерго заверил, что цены на бензин на российских АЗС не будут расти до конца года 2022 года

Сдержать из поможет механизм демпфера, который в правительстве намерены сохранить
Елена АКИМОВА
Замглавы Минэнерго заверил, что цены на бензин на российских АЗС не будут расти до конца года 2022 года

Замглавы Минэнерго заверил, что цены на бензин на российских АЗС не будут расти до конца года 2022 года

Фото: Олег УКЛАДОВ

Первый замглавы Минэнерго Павел Сорокин рассказал о ценах на бензин до конца 2022 года. В правительстве уверены, что благодаря системным мерам – обратный акциз и демпфер – удастся сохранить цены стабильными даже в пиковые периоды. Объемы насыщения внутреннего рынка стабильны и каких-либо перебоев не прогнозируется.

- Оптовые цены тоже считается комфортными для автозаправочной сети. Благодаря этому цены на бензин почти не увеличились с начала года, несмотря на инфляцию, которая ускорилась, - отметил Павел Сорокин в беседе с «Известиями».

Цены на бензин и дизельное топливо в рознице растут в пределах инфляции, что считается допустимым показателем. А по итогам года в правительстве рассчитывают увидеть цены прироста даже меньше инфляционных показателей.

-Сейчас нет предпосылок, чтобы цены на заправках существенно росли. Ограниченный рост, близкий к той инфляции, которую мы наблюдали в предыдущие годы, — это возможно, - заключил замминистра.

Он заверил, что механизм демпфера меняться в 2022 году е будет, про это не ведется речи. Так как благодаря данной системе удается сдерживать рост цен на внутреннем рынке. Производители получают налоговые преференции за то, что продают топливо внутри страны, а не на внешнем рынке.

В России фиксируется профицит топлива на внутреннем рынке, это связано со сложностями его экспорта в другие страны, сообщает Life.

Эксперты полагают, что цены в любом случае будут расти. Как минимум — в рамках инфляции, как 2020-м году. Тогда ценники на АЗС выросли на 2%-2,5% при официальной инфляции 5%, передает "Свободная пресса".