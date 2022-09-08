Замглавы Минэнерго заверил, что цены на бензин на российских АЗС не будут расти до конца года 2022 года Фото: Олег УКЛАДОВ

Первый замглавы Минэнерго Павел Сорокин рассказал о ценах на бензин до конца 2022 года. В правительстве уверены, что благодаря системным мерам – обратный акциз и демпфер – удастся сохранить цены стабильными даже в пиковые периоды. Объемы насыщения внутреннего рынка стабильны и каких-либо перебоев не прогнозируется.

- Оптовые цены тоже считается комфортными для автозаправочной сети. Благодаря этому цены на бензин почти не увеличились с начала года, несмотря на инфляцию, которая ускорилась, - отметил Павел Сорокин в беседе с «Известиями».

Цены на бензин и дизельное топливо в рознице растут в пределах инфляции, что считается допустимым показателем. А по итогам года в правительстве рассчитывают увидеть цены прироста даже меньше инфляционных показателей.

-Сейчас нет предпосылок, чтобы цены на заправках существенно росли. Ограниченный рост, близкий к той инфляции, которую мы наблюдали в предыдущие годы, — это возможно, - заключил замминистра.

Он заверил, что механизм демпфера меняться в 2022 году е будет, про это не ведется речи. Так как благодаря данной системе удается сдерживать рост цен на внутреннем рынке. Производители получают налоговые преференции за то, что продают топливо внутри страны, а не на внешнем рынке.

В России фиксируется профицит топлива на внутреннем рынке, это связано со сложностями его экспорта в другие страны, сообщает Life.

Эксперты полагают, что цены в любом случае будут расти. Как минимум — в рамках инфляции, как 2020-м году. Тогда ценники на АЗС выросли на 2%-2,5% при официальной инфляции 5%, передает "Свободная пресса".