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В мире8 сентября 2022 7:38

Глава Минфина Индии заявил, что страна управляет своей инфляцией за счет российской нефти

Другие страны поступают так же, считает министр Индии
Владимир РОМАНЕНКО
Министр финансов Индии Нирмала Ситхараман.

Министр финансов Индии Нирмала Ситхараман.

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

За счет импорта российской нефти Индия реализует свои стратегии по управлению инфляцией в стране, как и другие, например, Япония. Об этом заявила в четверг индийский министр финансов Нирмала Ситхараман в ходе конференции в Нью-Дели "Укрощение инфляции".

"Я отдаю должное государственной мудрости премьер-министра [Индии Нарендры Моди], который гарантировал, что мы поддерживаем отношения со всеми странами, но все же можем получать российское топливо, что сегодня делает Япония, что делают некоторые другие страны", - сказала министр.

Инфляции в Индии в настоящее время составляет 7%. За счет нефти, говорила ранее министр, правительство пытается удержать ее на уровне ниже 6%. 1 апреля резервный банк Индии повысил прогноз инфляции на текущий 2022-2023 с 4,5% до 5,7%.

Ранее сайт KP.RU писал, что Индия намерена оценить призывы стран G7 ввести лимит цены на нефть. По словам министра нефти и газа Индии Хардип Сингх Пури, страна продолжит покупать российскую нефть, так как у руководства этой страны нет «морального конфликта» по вопросу приобретения энергоносителей.