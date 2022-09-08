Глава Минфина Индии заявил, что страна управляет своей инфляцией за счет российской нефти

Министр финансов Индии Нирмала Ситхараман. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

За счет импорта российской нефти Индия реализует свои стратегии по управлению инфляцией в стране, как и другие, например, Япония. Об этом заявила в четверг индийский министр финансов Нирмала Ситхараман в ходе конференции в Нью-Дели "Укрощение инфляции".

"Я отдаю должное государственной мудрости премьер-министра [Индии Нарендры Моди], который гарантировал, что мы поддерживаем отношения со всеми странами, но все же можем получать российское топливо, что сегодня делает Япония, что делают некоторые другие страны", - сказала министр.

Инфляции в Индии в настоящее время составляет 7%. За счет нефти, говорила ранее министр, правительство пытается удержать ее на уровне ниже 6%. 1 апреля резервный банк Индии повысил прогноз инфляции на текущий 2022-2023 с 4,5% до 5,7%.

Ранее сайт KP.RU писал, что Индия намерена оценить призывы стран G7 ввести лимит цены на нефть. По словам министра нефти и газа Индии Хардип Сингх Пури, страна продолжит покупать российскую нефть, так как у руководства этой страны нет «морального конфликта» по вопросу приобретения энергоносителей.