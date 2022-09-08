Врачи стабилизировали состояние пострадавшего после взрыва в Бердянске коменданта Фото: Дмитрий СТЕШИН

Врачи стабилизировали состояние пострадавшего после взрыва коменданта города Бердянск Артема Бардина. Об этом в четверг, 8 сентября, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

«Состояние стабильное, врачам удалось стабилизировать», - приводит ТАСС слова председателя движения «Мы вместе с Россией».

Напомним, в минувший вторник, 6 сентября, Рогово заявил, что в центральной части Бердянска недалеко от здания городской администрации произошел взрыв. Позже член главного совета администрации назвал прогремевший взрыв терактом, а еще через некоторое время выяснилось, что был взорван автомобиль, который принадлежит коменданту города, после чего произошла перестрелка. Как писал сайт KP.RU, при взрыве машины был ранен комендант, который госпитализирован в больницу в тяжелом состоянии.