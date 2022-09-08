Politico: глава Еврокомиссии предложила пять мер борьбы с энергетическим кризисом

Урсула фон дер Ляйен Фото: REUTERS

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила ввести пять мер для борьбы с энергетическим кризисом в Европе. Об этом сообщает издание Politico.

Это потолок цен на российский газ, сокращение потребления электроэнергии, кредитование коммунальных компаний, введение дополнительных налогов для компаний, использующих ископаемое топлива, а также ограничение дохода компаний, которые производят недорогое электричество.

По данным журналистов наименьшую поддержку члены Евросоюза выразили инициативе ограничить стоимость российского голубого топлива. Против выступили Венгрия и Словакия, а также еще несколько стран. Германия заняла нейтральную позицию, но, в целом, скептически относится к такой идее.

Как ранее писал сайт KP.RU, президент России Владимир Путин прокомментировал инициативу западных стран по введению потолка цен на российский газ. По оценке российского лидера - это очередная глупость, которая приведет к диспропорциям и повышению цен.

Глава государства также отметил, что Россия полностью прекратит поставки нефти и газа тем странам, которые попытаются ввести потолок цен на российское сырье.