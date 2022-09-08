Politico: стратегия Путина вынудит Европу ослабить антироссийские санкции Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Стратегия президента России Владимира Путина заставила Европейский союз понять, что западным странам рано или поздно придется ослабить антироссийские санкционные ограничения. Такое мнение высказал журналист Мэтью Карничниг в статье для издания Politico.

«Надвигающаяся буря ставит европейских лидеров перед горькой правдой: пока Россия и Украина сражаются, Кремль сохраняет свои позиции в борьбе с Европой», - сказано в статье.

В публикации отмечаются слова одного из высокопоставленных чиновников Еврокомиссии, который заявил, что «нет никаких сомнений» в том, что российский президент «выигрывает в этом отношении».

Как отмечается в статье, протестная активность, которая сейчас нарастает в Европе, в итоге приведет к неизбежности того, что главы европейских государств столкнутся с громкими призывами ослабить санкции против России.

«Время - не говоря уже о погоде - на стороне Москвы. Поскольку в ближайшие недели и месяцы по мере приближения зимы температура понизится, европейцы начнут ощущать на себе всю тяжесть роста цен на природный газ», - отмечает журналист в своей публикации.