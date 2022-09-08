Владимир Соловьев, после заявлений Пугачевой о намерении "набить морду", отказался объяснять ссадины и синяки на лице

Владимир Соловьев Фото: Кадр видео

Телеведущий Владимир Соловьев отказался объяснять появление синяков и ссадин на лице, которые были заметны в эфире передачи "Соловьев Life", вышедшей в эфир в среду, 7 сентября 2022 года.

"Вам вообще нечем в жизни больше заниматься? Не ваше собачье дело. Скажите вашим читателям, чтобы смотрели эфиры, там все в порядке", - заявил Соловьев, отвечая на вопрос журналистов Ura.ru.

Как ранее писал сайт KP.RU, после громких заявлений певицы Аллы Пугачевой о желании кое-кому "набить морду", все-таки выяснилось, кому адресовано грозное послание. Оказалось, что Примадонна имела в виду телеведущего Владимира Соловьева, который накануне возмутился возвращением знаменитости на родину.

Об этом Пугачева прозрачно намекнула в своих социальных сетях, опубликовав снимок Соловьева.

"Жалко Володю. Так ведь и лопнуть можно от злости и хамства", - коротко подписала артистка.