В России 8 сентября 2022 выявлено 50 618 случаев заражения коронавирусом Фото: GLOBAL LOOK PRESS

За прошедшие сутки в России зарегистрировано 50 618 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Такие данные в четверг, 8 сентября 2022 года, привел Оперативный штаб по борьбе с пандемией.

Согласно данным Оперативного штаба, за прошедшие сутки было подтверждено 93 летальных исхода, а выписано в связи с выздоровлением 50 293 человека, что на 4,4% меньше по сравнению с минувшей средой, 7 сентября. Количество госпитализаций также уменьшилось, однако показатель гораздо выше. За прошедшие 24 часа было госпитализировано 3 611 человек, что на 11,6% меньше, чем днем ранее.

Таким образом, по состоянию на четверг, 8 сентября 2022 года, общее число случаев заражения коронавирусной инфекцией за все время пандемии в России выросло до 19 908 189. Жертвами коронавируса стало 385 069 человека, а из больниц выписали 18 926 609 пациентов.

Напомним, накануне сообщалось, что по данным Роспотребнадзора, в мире по состоянию 6 сентября 2022 года выявлено 604 841 899 случаев заболевания COVID-19.