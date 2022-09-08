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Политика8 сентября 2022 8:31

Власти Запорожья назвали варианты дальнейшего режима работы ЗАЭС

Власти Запорожья не исключили консервацию ЗАЭС
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Власти Запорожья назвали варианты дальнейшего режима работы ЗАЭС

Власти Запорожья назвали варианты дальнейшего режима работы ЗАЭС

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в эфире Радио «Комсомольская правда» назвал три возможных варианта дальнейшего режима работы Запорожской атомной электростанции (АЭС).

По его словам, в дальнейшем может быть произведена холодная заморозка станции, АЭС также может быть законсервирована или же электростанция продолжит работу в сегодняшнем режиме.

«Или идет холодная остановка, или консервация, или продолжение работы, или прочие вещи», - заявил совета администрации, отвечая на данный вопрос.

Тем не менее Рогов указал, что при остановке станции серьезно пострадает экономика, а также энергобезопасность региона, отметив, что в таком случае тысячи людей в Энергодаре останутся без работы. «Это не самый хороший сценарий», - подчеркнул он.

Напомним, ранее глава администрации Энергодара Александр Волга заявил, что в четверг, 8 сентября, специальная комиссия примет решение о том, в каком режиме Запорожская АЭС будет работать далее.