Власти Запорожья назвали варианты дальнейшего режима работы ЗАЭС Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в эфире Радио «Комсомольская правда» назвал три возможных варианта дальнейшего режима работы Запорожской атомной электростанции (АЭС).

По его словам, в дальнейшем может быть произведена холодная заморозка станции, АЭС также может быть законсервирована или же электростанция продолжит работу в сегодняшнем режиме.

«Или идет холодная остановка, или консервация, или продолжение работы, или прочие вещи», - заявил совета администрации, отвечая на данный вопрос.

Тем не менее Рогов указал, что при остановке станции серьезно пострадает экономика, а также энергобезопасность региона, отметив, что в таком случае тысячи людей в Энергодаре останутся без работы. «Это не самый хороший сценарий», - подчеркнул он.

Напомним, ранее глава администрации Энергодара Александр Волга заявил, что в четверг, 8 сентября, специальная комиссия примет решение о том, в каком режиме Запорожская АЭС будет работать далее.