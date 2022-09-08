МИД России объявил персоной нон грата сотрудника посольства Румынии в Москве Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В качестве ответной меры Россия объявила сотрудника румынского посольства в Москве персоной нон грата. Об этом сказал в сообщении, опубликованном на сайте Министерства иностранных дел РФ.

Как передает российское внешнеполитическое ведомство, в четверг, 8 сентября, временный поверенный в делах Румынии в России Космин Константин Ионицэ был приглашен в Министерство иностранных дел РФ, где ему вручили ноту министерства об объявлении «persona nоn grata» сотрудника румынского дипломатического представительства в Москве.

«Данная мера является ответом на ранее принятое румынской стороной ничем не мотивированное решение объявить "persona nоn grata" дипломата посольства России в Бухаресте», - сказано в заявлении ведомства.

Напомним, в мае этого года МИД РФ объявил о высылке из России десятерых сотрудников посольства Румынии в Москве. Такие меры также стали ответной реакцией на объявления персонами нон грата десятерых дипломатов российского посольства в Бухаресте.