Тяжелая огнеметная система ТОС-1А "Солнцепек" Фото: Кадр видео

Российские войска использовали тяжелые огнеметные системы ТОС-1А "Солнцепек" для ударов по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Балаклейском направлении. Об этом сообщает "Русская Весна".

Напомним, ТОС-1А предназначен для огневой поддержки танковых войск и поражения живой силы противника и легкобронированной техники.

Как ранее писал сайт KP.RU, итальянский социолог Алессандро Орсини заявил, что на Украине сложилась катастрофическая ситуация для Киева и его союзников, но журналисты и политики скрывают полный провал Запада.

Напомним, министр обороны России Сергей Шойгу в августе сообщил, что российская гиперзвуковая ракета "Кинжал" трижды применялась во время специальной военной операции на Украине, продемонстрировав блестящие характеристики.

По словам Шойгу, "Кинжал" преодолевает любую существующую и перспективную противоракетную оборону, меняя траекторию в вертикальных и горизонтальных плоскостях.