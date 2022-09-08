Омбудсмен Москалькова призвала индексировать пенсии всех пенсионеров

Татьяна Москалькова Фото: Александр ГЛУЗ

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова убеждена, что необходимо индексировать пенсии всех пенсионеров, независимо от того, продолжают они работать или нет. Об этом омбудсмен заявила в беседе с РИА Новости на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) в четверг, 8 сентября 2022 года.

"Пенсия должна индексироваться независимо от того, работает пенсионер или он не работает", - подчеркнула Москалькова, добавив, что этот вопрос она неоднократно затрагивала в докладах.

При этом она отметила, что уже произошли некоторые позитивные изменения в вопросе индексации. Например, если раньше начисление баллов в денежном эквиваленте проводилось только через четыре месяца после увольнения с работы, то сейчас уже через два.

Как ранее писал сайт KP.RU, министерство финансов России выступило с инициативой разрешить гражданам "приватизировать" собственные пенсионные накопления. Согласно проекту, россиянам предоставят право инвестировать свои накопления по собственному решению. Сейчас граждане могут только выбирать негосударственный пенсионный фонд (НПФ), но куда пойдут инвестиции, решает именно НПФ.