Верховный суд России признал экстремистскими три украинских нацобъединения Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Верховный суд России признал экстремистскими «Организацию украинских националистов» (ОУН)*, а также еще два националистических украинских объединения.

«Суд удовлетворил иск генпрокурора о признании экстремистскими организации "СИЧ-С14"*, объединения "Добровольческое движение организации украинских националистов"* и националистической группировки "Черный комитет"*», - сказано в заявлении суда.

Накануне генпрокурор РФ Игорь Краснов подал иск в Верховный суд России с требованием запретить в стране деятельность трех украинских националистических объединения, объявив их экстремистскими.

В своем заявлении глава надзорного ведомства назвал общественную организацию «СИЧ-С14»*, «Добровольческое движение "Организации украинских националистов"»* (ОУН, запрещенная в России экстремистская организация), а также националистическую группировку «Черный комитет»*.

*Признаны экстремистскими организациями