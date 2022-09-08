Путин примет участие в совещании по взаимодействию в Азии в Нур-Султане Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин примет участие в совещании по взаимодействию и мерам доверия в Азии, который состоится в 12-14 октября 2022 года, в Нур-Султане. Кроме того, российский лидер примет участие и в саммите Содружества Независимых Государств (СНГ) и планирует провести встречу на высшем уровне в формате «Россия - Центральная Азия». Об этом в четверг, 8 сентября, заявил помощник главы государства по международным делам Юрий Ушаков.

«Предусматривается участие нашего руководителя в совещании по взаимодействию и мерам доверия в Азии в Нур-Султане и там же в Нур-Султане будет проведен саммит СНГ. Это середина октября - 12-14 октября, если быть точнее», - сказал помощник российского президента.

Ушаков также сообщил, что во время пребывания российского президента в Казахстане планируют провести встречу главы государства на высшем уровне в формате «Россия - Центральная Азия».