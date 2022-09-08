Глава Харьковской области сообщил о безуспешной попытке ВСУ взять Балаклею

Харьковский город Балаклея, несмотря на бои в его окрестностях, продолжает оставаться под контролем РФ Фото: REUTERS

Глава временной военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области Виталий Ганчев сообщил, что бойцы Вооруженных сил Украины попытались взять в кольцо город Балаклея, однако эта попытка оказалась безуспешной.

"Противник пытался взять перекрёсток на Изюм но был выбит ВДВ. Город Балаклея не взят силами врага, противник пытается зайти с разных сторон. ВС РФ держит город под контролем. Солнцепёками под Балаклеей было поражено большое количество противника и его техники. ВКС РФ за ночь уничтожил большое скопление противника на Херсонском и Харьковском направлении", - отметил Ганчев.

"В городе все в порядке, город живет, но находится под постоянным обстрелом, как и другие населенные пункты, которые находятся радом", - добавил руководитель ВГА Харьковской области в эфире телеканала "Россия 24".

Ранее в соцсетях уже распространялись непроверенные сообщения об атаке ВСУ на Балаклею, однако в харьковской администрации их опровергают и заявляют о том, что в настоящее время никаких предпосылок к "сдаче города" нет и быть не может. Прорвать оборону ВС РФ и союзных сил у украинских боевиков возможности нет, добавляют в ВГА Харьковской области.