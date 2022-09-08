Басурин сообщил о тяжелых боях в жилых кварталах Соледара

Союзные силы ведут бои в Соледаре и готовятся окружить Авдеевку Фото: Александр КОЦ

Союзные силы ведут тяжелые бои в жилых кварталах Соледара и готовятся к полному окружению Авдеевки, где расположились основные силы противника. Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции Донецкой народной республики Эдуард Басурин в эфире Первого канала в четверг, 8 сентября 2022 года.

"Мы расширяем плацдарм в районе Песок с выходом на Первомайское, на Опытное, дальше на Тоненькое, чтобы полностью окружить Авдеевку", - уточнил Басурин.

Как ранее писал сайт KP.RU, еще в середине августа союзные силы Донецкой и Луганской народных республик при поддержке Воздушно-космических сил (ВКС) России вошли в Соледар. Об этом сообщил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко, добавив, что благодаря российской авиации удалось уничтожить свыше 50 украинских националистов.