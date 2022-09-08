Никарагуа нарастит объемы поставок российской пшеницы

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Никарагуа хотят нарастить объемы поставок пшеницы из РФ, заявил министр финансов республики Иван Акоста в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ). По его словам, пшеница является продуктом первой необходимости, поэтому санкции не препятствуют оплате таких поставок в рублях.

"Такие планы - увеличить объемы - есть", - сказал Акоста.

Касаемо вопросов оплаты, министр подчеркнул, что есть “контакты между нашими банками по этому вопросу”, и страна не возражает, если появятся новые варианты оплаты.

“Знаете, можно привести в пример дороги, которые ведут в одно место - если на одной дороге собралась пробка, всегда можно воспользоваться другой. Так что хорошо, если будут какие-то новые варианты оплаты, мы только за", - заключил министр.

Кроме того, он добавил, что Россия и Никарагуа обсуждают возможности экспорта в Россию кофе, сахара, мяса.

Ранее сайт KP.RU сообщал, что Никарагуа не будет присоединяться к антироссийским санкциям Запада и намерена поддерживать Россию. Иван Акоста заявлял, что страна не испытывает давления со стороны и не будет ему поддаваться и в будущем.