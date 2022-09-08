Киркоров оскорбил россиян, лишив их права «осуждать и обсуждать» Пугачеву

Филипп Киркоров публично выступил в защиту примадонны российской эстрады Аллы Пугачевой Фото: REUTERS

Российский певец Филипп Киркоров заступился за свою бывшую супругу, певицу Аллу Пугачеву, которая недавно вернулась в Россию из отпуска, и призвал россиян как можно скорее "прекратить обсуждать и осуждать" ее поступки.

«Кто вы все такие, чтобы обсуждать, осуждать, комментировать Аллу Борисовну? Какие-либо ее поступки? Она настолько уже там, наверху. Она столько сделала для этой страны, что грех сейчас приписывать ей что-либо негативное!» — рассказал исполнитель журналистам на презентации своего нового клипа JONY. Заявление Киркорова опубликовал телеграм-канал Super.ru.

Ранее Пугачева вернулась в России после длительного отъезда в Израиль. Певица утверждает, что ее поездка не была вызвана желанием эмигрировать из страны.

По словам Пугачевой, она изначально публично заявляла о том, что уезжает из России не навсегда и обязательно вернется в страну. При этом супруг "примадонны российской эстрады" Максим Галкин в настоящее время продолжает находиться за границей и (в отличие от своей жены) возвращаться в РФ в ближайшее время не собирается.