Россия собирается приостановить действие налогового соглашения с Латвией Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Москва собирается осенью этого года приостановить действие соглашения об избежание двойного налогообложения с Ригой. Такое заявление в четверг, 8 сентября, сделал заместитель министра финансов Российской Федерации Алексей Сазанов, напомнив, что ранее такие меры приняла Латвия.

«Латвия приостановила, поэтому, соответственно, мы тоже со своей стороны будем приостанавливать, сейчас осенью», - сказал заместитель главы Министерство финансов РФ.

Рига заявила, что 16 мая текущего года было приостановлено действие соглашения с Москвой об избежание двойного налогообложения.

Сазанов отметил, что Москва намерена оперативно реагировать на приостановку действия соглашений о двойном налогообложении со стороны своих партнеров, также приостанавливая данные договоры, а после выходя из этих соглашений с инициативами о денонсации.