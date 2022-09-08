Данилу Козловского нашли в Турции отдыхающим с известной актрисой

Данила Козловский Фото: Борис КУДРЯВОВ

Известного российского актера Данилу Козловского заметили на отдыхе в Турции с популярной актрисой Оксаной Акиньшиной, с который ему ранее приписывали продолжительный роман, а затем заподозрили его окончание. Об этом сообщает журнал StarHit.

"Старый город. Очень много людей. Сначала Акиньшину увидела, хотела с ней сфотографироваться, она резко отказала, - сообщила читательница издания. - А Козловский просто развернулся, сказал: "Прошу прощения, мы на отдыхе". Извинился и все".

При этом женщина обратила внимание, что Козловский и Акиньшина "вместе стояли как пара", на основании чего россиянка пришла к выводу, что артисты все-таки встречаются.

Напомним, в социальных сетях и СМИ разошлись слухи о том, что Акиньшина могла расстаться с Козловским. Это произошло на фоне ее появления на премьере второго сезона сериала "Контейнер" с бывшим мужем, кинопродюсером Арчилом Геловани.

Оксана в этот вечер просто сияла: с ее лица не сходила счастливая улыбка. Актриса пришла на премьеру в эффектном комбинезоне, подчеркнувшем ее тонкую талию. Глубокое декольте наряда то и дело распахивалось, приоткрывая ее грудь. Судя по всему, Оксану нисколько не печалило отсутствие на премьере Данилы Козловского – похоже, компания экс-супруга ее полностью устраивала.