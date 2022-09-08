Страны Прибалтики и Польша закрывают въезд для россиян с 19 сентября 2022 года

Эстония закрывает въезд для россиян с 19 сентября 2022 года Фото: GLOBAL LOOK PRESS

С 19 сентября текущего года Эстония закрывает въезд для российских граждан, в том числе, для россиян, имеющим шенгенские визы, которые были выданы третьими государствами. Такое заявление сделал министр иностранных дел республики Урмас Рейнсалу.

Глава внешнеполитического ведомства напомнил, что таким же образом поступят другие республики балтийского региона, отметив, что призыв к российским гражданам таков: «Не приезжайте в Эстонию с шенгенскими визами, вас здесь не приветствуют!».

«В ночь на 19 сентября вступит в силу запрет на въезд в Эстонию для граждан России ... Литва, Латвия и Польша также введут запрет с этого же момента», - заявил министр.

Напомним, накануне латвийское внешнеполитическое ведомство заявило, что Литва, Латвия и Эстония «достигли принципиального соглашения» об ограничении передвижения российских граждан через границы своих стран с Россией и Белоруссией.

Незадолго до этого еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханссон заявил, что на данный момент на руках у россиян находится до миллиона многоразовых шенгенских виз, которые могут быть пересмотрены, поскольку такое страны-члены Европейского союза получают возможность пересмотреть все действующие на сегодняшний день визы.