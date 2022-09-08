Виктор Томенко поддержал инвестиционный проект компании «Электрозавод»

Компания «Электрозавод», выпускающая электротехническое оборудование под брендом ERSO, заинтересована в организации в Алтайском крае производства электротехнического оборудования для удовлетворения потребностей энергетических компаний Сибири и Дальнего Востока. В результате воплощения бизнес-проекта «Электрозавод» планирует занять нишу, которая освободилась после ухода с российского рынка иностранных производителей электротехнического оборудования.

Леонид Петухов рассказал Виктору Томенко, что сейчас руководство предприятия формирует бизнес-план по воплощению инвестиционного проекта и подбирает удобную локацию для производственной площадки.

«С учетом последних событий принципиально важным для нашей компании является достижение технологического суверенитета Российской Федерации. Мы очень активно развиваемся, производство трансформаторов мы дополняем производством вторичного оборудования, устройств релейной защиты, и в этой логике открываем сборочные производства по всей стране. Хотим открыть такое производство в Алтайском крае. Инвестиции составят порядка 1 миллиарда рублей. Будет создано порядка 300 рабочих мест - с учетом коэффициента семейственности это будет означать получение дохода более чем для тысячи жителей Алтайского краям. Предприятие станет экологически нейтральным, никаких выбросов во внешний мир не будет», - пояснил Леонид Петухов.

Виктор Томенко поддержал инвестиционный проект и пообещал помощь властей региона в привлечении на новое производство квалифицированных специалистов, в том числе, по программе «Профессионалитет».

Открытие нового производства планируется через год.