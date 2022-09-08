Глава МВД России сообщил, что поставляемое Киеву западное оружие попадает в руки террористов

Владимир Колокольцев сделал громкое заявление о судьбе поставляемого Киеву западного оружия Фото: МВД Медиа

Глава МВД России Владимир Колокольцев сообщил, что оружие, поставляемое Украине Западом, через черные рынки зачастую попадает организованным преступным группировкам и террористам в Европе и других регионах.

"Украинский кризис, бенефициарами которого являются западные страны, продолжает разгоняться как санкционным давлением, так и культивированием русофобии, в том числе на пространстве СНГ. Их нацеленность на дестабилизацию политической и экономической ситуации в мире влечет за собой ряд рисков, затрагивающих сферу общественного порядка и безопасности", – цитирует федерального министра РИА Новости.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что поступающее на Украину западное вооружение является легитимной целью для российский военных.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что Вооруженные силы России активно противодействуют каналам поставки иностранного оружия Киеву, нанося удары высокоточным оружием. Кроме того, по словам Шойгу, Россия за время проведения специальной военной операции на Украине уже уничтожила большое количество иностранных наемников, прибывших на Украину для участия в боевых действия на стороне ВСУ.