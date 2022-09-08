Госсекретарь США Блинкен прибыл с необъявленным визитом на Украину Фото: REUTERS

Госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл с необъявленным визитом в украинскую столицу. Об этом сообщает агентство AP.

«Блинкен прибыл в Киев с необъявленным визитом, чтобы продемонстрировать поддержку Украине», - сказано в заявлении агентства.

Напомним, сегодня, 8 сентября, глава Пентагона Ллойд Остин заявил о выделении нового пакета военной помощи Украине, который одобрил президент Соединенных Штатов Джо Байден. Глава ведомства уточнил, что транш помощи Киеву оценивается в 675 миллионов долларов.

Незадолго до этого Bloomberg, ссылаясь на бюджетные документы, которые ранее не были опубликованы, сообщило, что Вашингтон поставил Киеву управляемые артиллерийские снаряды Excalibur, обладающие GPS-наведением. Как отметило издание, Пентагон потратит на это примерно 92 миллиона долларов из одобренных Конгрессом США дополнительных средств.