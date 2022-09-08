Минэкономразвития прогнозирует, что спад ВВП России в 2022 году составит менее 3%

Спад экономики России в 2022 году не превысит 3%, ожидают в Минэкономразвития Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

Снижение валового внутреннего продукта России по итогам 2022 года составит менее 3%. Соответствующий прогноз озвучила заместитель главы Минэкономразвития РФ Полина Крючкова на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) в четверг, 8 сентября 2022 года.

"Сейчас уже мы понимаем, что спад экономики в 2022 году будет менее 3%", - констатировала Крючкова, напомнив, что в марте-апреле пессимисты ожидали снижения до 20%, а оптимисты – до 10%.

Как ранее писал сайт KP.RU, президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума заявил, что экономический спад в России в 2022 году будет незначительным и составит около 2%.

Напомним, снижение валового внутреннего продукта России в июле замедлилось до 4,3% в годовом выражении после 4,9% в июне. Об этом сообщает Министерство экономического развития РФ.