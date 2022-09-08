Первый случай оспы обезьян выявлен в России

В России зафиксирован второй случай оспы обезьян Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В России выявлен второй случай заражения оспой обезьян. Об этом сообщается на сайте Роспотребнадзора в четверг, 8 сентября 2022 года.

В ведомстве уточнили, что заболевание выявлено у российского туриста из Санкт-Петербурга, который вернулся из Европы.

"Заболевание диагностировано у мужчины, вернувшегося из поездки по странам Европы", - уточнили в ведомстве.

Пациент изолирован. Лица, контактировавшие с ним, находятся под наблюдением медиков.

Как сообщает сайт "КП-Санкт-Петербург", у мужчины взяли биоматериалы и оперативно направили на исследование. Обезьянья оспа подтвердилась. Специалисты сразу же провели дезинфекцию в местах, где был мужчина, чтобы купировать распространение болезни.

Напомним, первый случай оспы обезьян в России был выявлен еще в июле 2022 года. Инфицировался также житель Петербурга, который вернулся из поездки в Европейский Союз.