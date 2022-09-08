В Тюмени неизвестные сломали все деревца, высаженные на улице 50 лет ВЛКСМ

В Тюмени весной 2022 года высадили около десятка тысяч саженцев в границе от ул. Максима Горького до моста Влюбленных.

Все молодые деревца, которые высадили на улице 50 лет ВЛКСМ в Тюмени, сломали неизвестные. Фотографии с места происшествия опубликовали в местных пабликах во «ВКонтакте». По словам очевидицы Нуны, бессердечные вандалы не пощадили ни одного деревца и сломали все, что так бережно высаживали неравнодушные горожане.

По данным интернет-портала Nashgorod.ru, в Тюмени весной 2022 года высадили около десятка тысяч саженцев в границе от ул. Максима Горького до моста Влюбленных. Совсем недавно в городе начались работы по озеленению Заречного микрорайона, микрорайона Казарово, улиц Монтажников, Пражской и других. За два месяца планируется высадить около 8 тысяч молодых деревьев.

Помимо высадки цветов, в общей сложности в 2022 году в Тюмени запланировано озеленить благоустроить 55 дворов. Перечень определяется исходя из предложений горожан и фактического состояния территории.

– Те дворы, которые нуждаются в благоустройстве, определяются по итогам ранжирования. Начало сбора предложений анонсируется на сайте администрации. Жители конкретного двора должны провести общее собрание и принять решение об участии в программе благоустройства, – рассказали в администрации города.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Тюмень» сообщала о том, что в Тюмени разрабатывают стратегию озеленения. Власти готовятся к заключению долгосрочного муниципального контракта, который будет рассчитан на пятилетнее частно-публичное партнёрство и предполагает посадку и последующий уход за деревьями.