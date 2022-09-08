Телефонные мошенники начали мстить россиянам, не попавшимся на их уловки Фото: Влад КОМЯКОВ, Архив «КП»

К звонкам телефонных мошенников россияне уже почти привычки. За много лет, что злоумышленники пытаются присвоить деньги жертв, мы выучили, что нельзя говорить по телефону смс-пароли и другие персональные данные.

О том, что разговор ведется не с реальным сотрудником банка, а с преступником, многие догадываются почти сразу. И если одни предпочитают поскорее отключиться, то другие начинают ругаться и подшучивать над звонившим. Такое положение дел, как оказалось, обижает мошенников, и они мстят тем, кто не клюет на их уловки.

Номера таких клиентов злоумышленники начинают использовать в качестве подменных. Об этом «Известиям» сообщили в «Лаборатории Касперского». Мошенники используют номер обидчика, как подменный, когда осуществляют обзвон россиян.

- В результате позже «шутникам» начинают звонить жертвы злоумышленников с требованиями вернуть деньги, — пояснил главный эксперт «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов.

Исследование Kaspersky Who Calls показало, что во II квартале 2022 года мошенники стали активнее звонить россиянам. На вызовы с подозрительных номеров приходилось 41%, тогда как в первом квартиле – 36%.

В ЦБ напоминают, что никому нельзя сообщать по телефону свои личные данные, данные банковской карты, коды из SMS, секретные слова. Самой действенной защитой будет прервать разговор.

Ранее аферисты изобрели новый способ отъема денег. Теперь мошенники предлагают автолюбителям купить доступ к каршеринговым автомобилям, что может обернуться не только потерей денег, но и проблемами с законом, сообщает Пятый канал.

Эксперты связывают рост мошенничеств связан с простотой использования широкого диапазона номеров и возможностью их быстрой замены, а также технологий подмены номера, сообщает Свободная пресса.